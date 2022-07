L’accident s’est produit à l’intersection de l’avenue des Récollets et de la rue Fleury Est, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, vers 9 h.

Une mère et une fillette de deux ans dans une poussette qui traversaient une intersection dans Montréal-Nord mercredi matin ont été happées par une automobiliste. La petite n’a pas survécu.

Lila Dussault La Presse

Une piétonne et une petite de deux ans fille installée dans une poussette traversaient à cette intersection quand une automobiliste les a frappées en tournant, explique la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Mariane Allaire Morin.

« La poussette aurait été traînée sur plusieurs mètres, donc la victime, une fillette âgée de 2 ans, a subi des blessures sérieuses et a été transportée en centre hospitalier dans un état critique. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures et son décès a été constaté à l’hôpital », détaille Mme Morin.

La mère a été blessée au bas du corps de façon légère et a été prise en charge par les services paramédicaux.

La scène est protégée et les services d’urgence, de même qu’un reconstitutionniste, sont sur les lieux pour déterminer les circonstances du drame.