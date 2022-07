L’homme d’affaires Robert Mitchell a commis une agression similaire à celle de l’ingénieur Simon Houle, en 2019. Le premier a été condamné à 18 mois de prison, le second a reçu une absolution conditionnelle. Comment expliquer cet écart ? Un professeur de droit pointe la période de transition que traverse actuellement le système judiciaire.

William Thériault La Presse

Mitchell, 57 ans, a été reconnu coupable par la juge Marie-Josée Di Lallo d’avoir agressé sexuellement une de ses amies, le 17 mai dernier au palais de justice de Montréal. Les faits décrits dans le jugement rappellent fortement ceux de l’affaire Simon Houle, dévoilée dans les médias la semaine dernière.

Pendant un voyage de chasse à Victoriaville en septembre 2019, Robert Mitchell « a agressé sexuellement la plaignante pendant qu’elle dormait dans son lit, détaille le jugement. Elle pensait être en sécurité. L’accusé savait qu’elle était vulnérable cette nuit, puisqu’elle avait pris ses médicaments et qu’elle avait bu de l’alcool. Il a profité d’elle. »

« Dans le milieu de la nuit, [la victime] a senti l’accusé toucher son corps de façon sexuelle avec ses mains et son pénis, peut-on lire. Elle a aussi entendu des bruits comme si quelqu’un prenait des photos avec un téléphone cellulaire. Elle était incapable de parler ou d’émettre un bruit. Elle ne pouvait pas le pousser. Elle ne pouvait pas bouger. Elle avait seulement des souvenirs soudains, se rappelant seulement de certains moments. »

Lorsque les policiers ont saisi le téléphone de Robert Mitchell, quelques mois après l’évènement, ils y ont trouvé des photos de la victime dénudée.

Cette dernière « s’est sentie extrêmement trahie après l’agression. Elle est devenue anxieuse et incertaine d’elle. » Elle s’est isolée de son entourage pendant plus de cinq mois, puis a trouvé « incroyablement difficile » de revivre les évènements en procès deux ans plus tard.

Dossiers très similaires

En avril 2019, Simon Houle a effectué des mouvements de va-et-vient avec ses doigts dans le vagin de sa victime, pendant qu’il était étudiant à l’université. Celle-ci s’était couchée par-dessus les couvertures de son lit en étant habillée, avant de se faire réveiller par la lumière d’un appareil photo. Simon Houle avait relevé sa camisole et dégrafé son soutien-gorge pendant qu’elle dormait.

Les autorités ont retrouvé neuf photos issues de cet évènement dans le téléphone de l’agresseur, qui a finalement bénéficié d’une absolution conditionnelle même s’il a plaidé coupable.

Hugues Parent, professeur en droit criminel de l’Université de Montréal, affirme que les deux dossiers sont très similaires pour ce qui est de la « gravité du crime ».

« Nous sommes en présence d’attouchements significatifs aux parties génitales de la victime commis lors d’une agression unique, à l’égard d’une personne se trouvant dans un état de grande vulnérabilité », explique-t-il, ajoutant que les deux hommes n’avaient pas d’antécédents judiciaires au moment de l’agression.

Période de transition

« On pourrait donc s’attendre, à première vue, à une plus grande similitude entre les peines, poursuit le professeur. Toutefois, il faut se garder de juger de la qualité des peines en matière d’agression sexuelle uniquement sur la base d’une comparaison rapide. »

D’une part, la peine de 18 mois est « en apparence sévère » pour un crime du genre aux yeux d’Hugues Parent, considérant que la juge Di Lallo ne s’appuie « sur une analyse très sommaire, voire quasi inexistante, des peines imposées en semblable matière » pour prendre sa décision.

De l’autre, le dossier de Simon Houle fait état d’une « décision très clémente, qui a été portée en appel et qui risque d’être renversée prochainement ». Trois facteurs pourraient expliquer la peine plus sévère attribuée à Robert Mitchell, selon Hugues Parent.

D’abord, l’agresseur a également touché la victime avec son pénis, ce qui ne s’est pas produit dans le cas de Simon Houle. Ensuite, il y a eu un « abus de confiance », puisque Mitchell connaissait bien sa victime. Finalement, « Mitchell a exprimé des remords, mais une partie des regrets proviennent des conséquences qu’il a lui-même a subies », note le professeur en droit criminel.

« Il faut retenir que nous sommes présentement engagés dans une période de transition dans le domaine des peines en matière sexuelle et, comme pour toutes les périodes de transition, il y a des perturbations dues à la manière de traduire la sensibilité accrue de la population face au problème des agressions sexuelles », souligne Hugues Parent.

Comme pour la fraude ou les abus sexuels envers les enfants, M. Parent s’attend à ce que le système judiciaire évolue prochainement pour se conformer à ce que tolère désormais la population, beaucoup plus conscientisée sur cet enjeu aujourd’hui.