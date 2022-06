Cinq suspects additionnels ont été arrêtés mercredi par la police de Montréal dans le dossier de Meriem Boundaoui, cette jeune fille de 15 ans qui avait été tuée en plein jour dans l’arrondissement de Saint-Léonard, l’an dernier. L’arme du crime, elle, n’a toutefois pas encore été retrouvée malgré des fouilles intensives.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous pouvons confirmer que les responsables qui étaient directement impliqués dans ce meurtre ont été appréhendés. Nous espérons que ces arrestations vont amener un peu de réconfort aux proches et à la famille de Meriem Boundaoui, qui ont été durement éprouvés », a indiqué mercredi la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy, en conférence de presse.

L’opération s’est tenue mercredi, dès le début de la journée. En tout, cinq personnes ont donc été arrêtées, dont le passager et le présumé tireur qui a abattu la jeune fille, depuis une voiture. Les trois autres personnes ont été arrêtées pour différents chefs, dont d’avoir proféré des menaces, des voies de fait avec lésions ou encore du trafic de stupéfiants. Des comparutions sont prévues jeudi, mais on ignore encore si ce sont tous les suspects appréhendés qui passeront devant un juge.

« De voir aujourd’hui une deuxième personne arrêtée en lien avec ce crime horrible, ça fait du bien, surtout pour la famille qui est atterrée. […] Mais ça fait aussi du bien pour les Montréalais, qui voient à quel point tout est déployé sur le terrain », a quant à elle indiqué la mairesse Valérie Plante.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Meriem Boundaoui, originaire d’Algérie, qui se trouvait au Québec pour étudier et qui habitait chez sa sœur à La Prairie, a été tuée par balle le 7 février 2021.

Un soulagement pour la famille

Jointe par La Presse mercredi, Safia Boundaoui, la sœur de Meriem, a parlé d’un « soulagement » pour elle et sa famille. « On partage tous et toutes les mêmes émotions. On est choqués, mais en même temps, c’est de la joie aussi. C’est un soulagement en fait, c’est une lumière pour nous et pour l’âme de ma sœur », a-t-elle indiqué au bout du fil.

J’attendais ce moment avec impatience. Et franchement, aujourd’hui, je pense aux autres victimes. J’espère qu’ils vont arrêter tous les autres, toute la gang, tout le réseau. C’est notre souhait le plus sincère. Safia Boundaoui, la sœur de Meriem

La Ville estime que 92 % des enquêtes sont éventuellement résolues à Montréal, comparativement à environ 60 % dans la région de Toronto. « Ça a peut-être l’air d’un simple chiffre, mais c’est vraiment important. C’est énorme », a dit la mairesse Plante mercredi matin, lors d’une séance du comité exécutif.

Pour l’instant, « l’arme du crime n’a pas été trouvée », a toutefois admis le commandant de la Section des crimes majeurs, Paul Verreault. Il a indiqué que sept perquisitions ont été effectuées dans des résidences, afin de procéder à ces arrestations. M. Verreault espère aussi que cette nouvelle permettra à la famille de passer à une autre étape dans leur deuil, et promet du même souffle que les autres dossiers de meurtre suivent leurs cours. « On a toujours un suivi avec les victimes collatérales, dans tout cas de meurtre. Il y a des dossiers qui sont résolus, d’autres qui sont toujours sous enquête. Mais on progresse », a-t-il dit, alors qu’il était questionné par les médias sur le cas de Thomas Trudel, un jeune de 16 ans tué en novembre 2021.

Des fouilles et une autre arrestation

Plus tôt cette semaine, mardi, des dizaines de patrouilleurs montréalais avaient fouillé un large boisé dans l’est de Montréal dans l’espoir d’y repérer l’arme utilisée pour tuer Meriem Boundaoui. Ils ont ratissé tout le secteur situé près du boulevard Gouin Est, sous le pont Charles-de-Gaulle, à l’aide de détecteurs de métal et d’un maître-chien. Un navire de recherche du SPVM effectuait aussi des fouilles, avec des agents à bord, le long de la rivière des Prairies.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mardi, des dizaines de patrouilleurs montréalais avaient fouillé un large boisé dans l’est de Montréal dans l’espoir d’y repérer l’arme utilisée pour tuer Meriem Boundaoui.

Salim Touaibi, un homme âgé de 26 ans, a par ailleurs été accusé lundi du meurtre au premier degré de la jeune fille et de tentative de meurtre contre quatre autres personnes qui se trouvaient sur les lieux lorsque le crime a été commis. La cause a été remise au 22 juillet prochain.

Meriem Boundaoui, originaire d’Algérie, qui se trouvait au Québec pour étudier et qui habitait chez sa sœur à La Prairie, a été tuée par balle le 7 février 2021. Elle se trouvait avec un ami, passagère dans une voiture immobilisée dans le stationnement d’une boulangerie de la rue Jean-Talon, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, lorsque le crime est survenu. À ce moment, trois projectiles ont alors traversé la vitre de la voiture dans laquelle elle se trouvait avant de l’atteindre à la tête.

Avec Daniel Renaud, La Presse