Deux suspects tués et six policiers blessés lors d’un braquage

(Saanich) Deux suspects d’un braquage de banque à Saanich, en Colombie-Britannique, ont été abattus après avoir essuyé un barrage de tirs policiers, mardi. Les suspects portaient, semble-t-il, de l’équipement de protection pare-balles.

Dirk Meissner La Presse Canadienne

Six membres de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria ont été blessés dans la fusillade, dont trois gravement, ont indiqué les forces de l’ordre.

Le chef de police de Saanich, Dean Duthie, a ajouté que des résidences du secteur ont été évacuées par crainte de la présence d’un engin explosif dans un véhicule stationné à proximité et relié aux suspects.

« Selon mon expérience au sein du service de police de Saanich, qui s’approche de 27 ans, il n’y a jamais rien eu qui atteint un tel niveau de violence », a déclaré le chef Duthie aux journalistes présents à l’extérieur du poste.

Dean Duthie a ajouté qu’il s’attendait à voir certains policiers obtenir leur congé de l’hôpital sous peu, mais que d’autres blessés plus gravement ont dû être transférés au bloc opératoire.

Les services d’urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux d’un braquage de banque, mardi matin. L’appel faisait état d’hommes armés ayant pénétré dans l’institution. Selon le chef Duthie, la fusillade a éclaté quand les suspects sont sortis de la banque, ce qui a créé une situation extrêmement dangereuse pour la population.

« Je ne sais pas qui a ouvert le feu en premier, mais il y a eu de nombreux échanges de tirs. Où nous en sommes en ce moment ? Je ne le sais pas », a-t-il commenté.

M. Duthie a confirmé que les deux suspects abattus par la police ont été déclarés morts sur place.

Dans une vidéo publiée en ligne et filmée depuis un véhicule à proximité de la scène, on peut voir six policiers courir en position accroupie le long d’un immeuble. L’un des agents positionnés au coin du bâtiment décharge son arme. Des dizaines de tirs peuvent être entendus sur la bande.

Une habitante du quartier a confié à La Presse Canadienne qu’elle se trouvait dans sa cuisine lorsqu’elle a entendu des coups de feu retentir peu après 11 h.

« J’ai entendu pop, pop, pop. C’était en succession », a dit la femme, qui ne s’est identifiée qu’en tant que Karen.

« Quelques minutes plus tard, j’ai entendu des sirènes. J’ai certainement entendu plusieurs coups de feu. J’étais dans la cuisine avec la porte arrière ouverte et j’ai entendu du bruit », a-t-elle ajouté.

Saanich est une communauté d’environ 120 000 habitants dans la grande région de Victoria sur l’île de Vancouver. Elle a son propre corps de police.

La Banque de Montréal s’est dite attristée par cet évènement et a remercié les services d’urgence pour leur intervention et pour avoir assuré la sécurité de la population.