(Montréal) Un groupe d’avocats de l’aide juridique débraie durant une demi-journée, lundi, alors que le renouvellement de leur convention collective n’est toujours pas conclu avec le gouvernement du Québec.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ce sont des avocats rattachés à la Fédération des professionnels, affiliée à la CSN, qui débraient durant l’avant-midi. Ils avaient déjà débrayé plus tôt ce mois-ci.

À la mi-juin, des avocats des régions de Montréal-Laval, du Bas Saint-Laurent-Gaspésie et de Laurentides-Lanaudière ont aussi voté en faveur d’un autre mandat de grève, cette fois de sept jours, à être exercés au moment opportun.

L’autre groupe, celui de la Fédération des avocates et avocats de l’aide juridique, un regroupement indépendant des centrales syndicales qui compte 210 membres, n’a toujours pas conclu non plus le renouvellement de sa convention collective.

Les deux organisations revendiquent la parité de rémunération avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.