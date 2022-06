Une femme de Québec de passage à Montréal pour la fête de son amie a vécu un cauchemar : un homme qui l’avait raccompagnée à l’hôtel pour sa « sécurité » et son complice l’ont soumise à un sordide viol collectif. Les mensonges de Kervin Legros et de John Jamesley Felix n’ont pas trompé la juge, qui les a reconnus coupables d’avoir commis une agression sexuelle en groupe.

Louis-Samuel Perron La Presse

La victime se rend à Montréal le 25 mai 2019 pour participer à la fête d’anniversaire de son amie. En fin de soirée, la femme est lourdement intoxiquée par l’alcool. Kervin Legros lui offre alors de la raccompagner à son hôtel au centre-ville. Son ami John Jamesley Felix le suit avec un autre véhicule.

Dans la chambre d’hôtel, John Jamesley Felix pousse la victime sur un lit et se met à la déshabiller. Elle se débat, crie et pleure pour se défaire de son emprise, mais le violeur lui lance cette menace : « Arrête de crier, arrête de pleurer, sinon on va te tuer ce soir. »

Son complice Kervin Legros entre plus tard dans la chambre et fait boire de force de l’alcool fort à la victime en lui enfonçant la bouteille dans la bouche. Son calvaire ne fait alors que commencer. Kervin Legros la force ensuite à lui faire une fellation, alors qu’elle est pénétrée par John Jamesley Felix.

Photo Marco Campanozzi, LA PRESSE Kervin Legros au palais de justice de Montréal en mai dernier

« [La victime] cesse de crier et de se débattre. Elle se soumet aux actes sexuels afin qu’elle puisse survivre. Elle pensait qu’elle allait mourir. [La victime] perd connaissance », résume la juge. À son réveil, la victime a des ecchymoses aux bras, aux genoux et à la tête, et a des douleurs au niveau vaginal, anal, à la gorge et à la bouche.

Selon la juge, la victime a livré un témoignage « crédible » et « fiable », et n’a jamais tenté d’« inventer des choses ». Son récit est d’ailleurs corroboré par deux témoins indépendants. D’abord, la voisine de chambre qui a alerté l’hôtel après avoir entendu « une femme crier à l’aide ». Puis, un agent de sécurité de l’hôtel, qui a notamment intercepté l’un des hommes en train de se débarrasser des draps tachés de sang.

Au procès, les deux hommes admettaient avoir commis une agression sexuelle avec la participation d’une autre personne, mais contestaient la gravité de leurs gestes, évoquant même des relations consensuelles. Kervin Legros, par exemple, parlait d’une « atmosphère de fête » dans la chambre.

La juge Suzanne Costom a descendu en flammes les témoignages des deux agresseurs sexuels, qualifiant leurs récits de « mensongers », « peu plausibles » et d’« invraisemblables ». « Les deux ont menti », a conclu la magistrate, en détaillant les multiples incohérences et mensonges dans leurs témoignages.

John Jamesley Felix a également été reconnu coupable d’avoir proféré des menaces, alors que son complice a été acquitté de ce chef. Ils ont tous deux été acquittés du chef de séquestration.

Les avocates de la défense Me Vicky Powell et Me Nadia Jamieson ont demandé la confection d’un rapport présentenciel et sexuel. Me Pierre-Olivier Bolduc a piloté le procès pour le ministère public.