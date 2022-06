Un portrait-robot du suspect a été réalisé. Ce dernier serait un homme noir âgé de 18 à 25 ans, mesurant environ 1,75 m (5 pi 9 po) et pesant entre 63 et 72 kg (entre 140 et 160 lb).

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) déploie un poste de commandement mobile samedi dans LaSalle, à Montréal, afin d’obtenir des renseignements sur deux agressions qui ont eu lieu dans les derniers jours.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le poste de commandement sera installé principalement sur la rue Raymond, au nord de la rue Galarneau et près du parc Paul-Séguin, entre 16 h et 22 h samedi. « Les enquêteurs invitent toute personne qui aurait été témoin de ces agressions à venir les rencontrer sur place », peut-on lire dans un communiqué du SPVM.

Les témoins peuvent aussi composer le 911 ou communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.

Les évènements sont survenus le 31 mai et le 4 juin dans le secteur. La première victime « sortait d’un centre d’entraînement et attendait l’autobus sur le boulevard Bishop-Power près de la rue George à LaSalle » vers 1 h 15, indique le corps policier. « Le suspect s’est approché d’elle pour lui poser une question et l’a ensuite poignardée au haut du corps » avant de prendre la fuite à l’arrière de la Place LaSalle vers l’ouest.

La deuxième agression a eu lieu vers 21 h 30 alors que la victime marchait sur la rue Raymond à la hauteur du parc Paul-Séguin « quand elle a senti, derrière elle, une personne arriver à la course puis lui assener un violent coup à l’arrière de la nuque » avant de prendre la fuite à travers le parc. Des images de caméras de surveillance à proximité montrent que le suspect a suivi la victime sur environ 300 m.

« Plusieurs éléments semblables aux deux agressions permettent de les relier », selon le SPVM, et un portrait-robot du suspect a été réalisé. Ce dernier serait un homme noir âgé de 18 à 25 ans, mesurant environ 1,75 m (5 pi 9 po) et pesant entre 63 et 72 kg (entre 140 et 160 lb).