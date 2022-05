(Montréal) Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a démantelé un réseau majeur de distribution et de production d’amphétamines qui écoulait pour environ cinq millions par semaine en substances illicites à travers la province.

Mayssa Ferah La Presse

Au total, 6,5 millions de comprimés ont été saisis jusqu’à présent, une saisie « sans précédent », indique le corps policier.

Près de trente perquisitions étaient en cours dans le Grand Montréal mercredi en avant-midi au terme d’une longue enquête menée par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé du SPVM.

On évalue à 32,5 millions de dollars la quantité de drogue saisie au cours de la journée, du jamais vu au Québec.

500 kg de poudre de méthamphétamine, six presses pour la fabrication de comprimés et plus de 300 000 $ en argent comptant étaient dissimulés dans des lieux d’entreposage. On rapporte aussi 21 armes à feu – majoritairement des armes de poing – saisies par les agents du SPVM.

« Pour faire de l’argent, le crime organisé a recours à des activités criminelles, dont le trafic de stupéfiants, la fraude, la traite de personnes et le proxénétisme. En s’attaquant aux revenus du crime organisé comme nous avons réussi à le faire aujourd’hui, on s’attaque au pouvoir d’achat des criminels, notamment pour faire l’acquisition d’armes à feu », a expliqué le commandant de la Division du crime organisé du SPVM, Francis Renaud.

« Aujourd’hui, on voit une perquisition historique […] qui vient couper des revenus qui soutient l’achat d’armes à feu », a pour sa part déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse mercredi après-midi. Elle s’est réjouie du travail de longue haleine des équipes du SPVM, disant vouloir continuer de lutter contre l’augmentation des crimes armés.

« Des armes on n’en veut pas chez nous », a ajouté la mairesse en demandant aux différents paliers de gouvernements d’interdire les armes de poings à travers le pays. « Les armes ne connaissent pas de frontières. Il y a une augmentation de la violence armée à Montréal, mais aussi à Laval et partout au Québec. On voit ce qui se passe dans d’autres villes au sud de la frontière, on a tous vu les images insupportables au Texas », a-t-elle soutenu.

En tout, 280 policiers ont participé à l’opération.

Avec Alice Girard-Bossé