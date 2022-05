Le Service de police de la Ville de Montréal a arrêté 10 suspects dans le démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogue dans l’ouest de Montréal. Des centaines de milliers de dollars en argent et en stupéfiants, de même que des armes à feu, ont été saisis.

Lila Dussault La Presse

Les suspects appréhendés ont tous comparu au palais de justice de Montréal vendredi dernier. Vincent Roy, Mohamed Ali Hraoui, Alexandre Grigoras, Bradley Provencher, et Ajay Ambreya Singh – tous âgés de 23 à 25 ans – font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment la possession et le trafic de stupéfiants et la possession d’armes à feu. Le SPVM a aussi arrêté cinq autres personnes, trois femmes et deux hommes, qui auraient joué un rôle secondaire à l’intérieur du réseau, selon un communiqué.

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs villes et arrondissements de l’ouest de l’île de Montréal, dont Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Pierrefonds et Dollard-des-Ormeaux. D’autres ont aussi eu lieu au centre-ville de Montréal et dans la ville de Québec.

Au total, quatre armes à feu ont été saisies. D’autres types d’armes, plus de 200 000 $ de stupéfiants variés, comme de la cocaïne, du crack, du Xanax, des Dilaudid, de l’isotonitazène, du Viagra, du speed, du haschisch, du cannabis et des champignons hallucinogènes ont aussi été confisqués. Le tout avait une valeur de 200 000 $. De surcroît, l’enquête a permis de mettre la main sur 100 000 $ en argent comptant.

Le SPVM a agi en collaboration avec le Service de police de la Ville de Québec et a bénéficié du soutien de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), selon le communiqué.

Toute personne détenant des informations concernant de telles activités criminelles peut communiquer avec le 911, son poste de quartier, Info-Crime Montréal (514 393-1133) ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.