Vols de voitures en série

Le SPVM épingle deux suspects, l’enquête se poursuit

Un homme et une femme dans la quarantaine soupçonnés d’avoir orchestré une série d’introductions par effractions et de vols de voitures, dans Saint-Laurent et Bordeaux-Cartierville, viennent d’être arrêtés par la police de Montréal. Le duo devra maintenant faire face à plusieurs chefs d’accusation.