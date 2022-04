Keysha Nani Awashish, 15 ans, a été vue pour la dernière fois le 20 avril vers 16 h 30, sur le boulevard Saint-Joseph à Drummondville. La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour la retrouver.

Frederik-Xavier Duhamel La Presse

Elle se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans la région de Montréal, indique le corps policier par communiqué. « Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », ajoute-t-on.

Elle mesure 1,60 m (5 pi 3 po) et pèse 82 kg (180 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux noirs. « La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des lunettes de soleil, un sac à dos rose, des pantalons et des souliers noirs », précise la SQ.

« Toute personne qui apercevrait Keysha Nani Awashish est priée de communiquer avec le 911 », demande le corps policier. Toute information pouvant permettre de la retrouver peut aussi être communiquée de façon confidentielle au 1 800 659-4264, précise la SQ.