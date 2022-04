Un Montréalais de 35 ans a été reconnu coupable d’avoir importé et d’avoir voulu trafiquer 64 kilogrammes de cocaïne, mercredi après-midi, au palais de justice de Montréal.

Daniel Renaud La Presse

Tudor Donciu a été arrêté le deux avril 2019 par les enquêteurs de l’Unité mixte d’enquête contre le crime organisé (UMÉCO) de la Division C (Québec) de la Gendarmerie royale du Canada.

Lui et un complice, Patrick Simionescu, venaient de déballer de la marchandise qu’ils pensaient bien être la drogue, mais que les limiers avaient remplacée par de la cassonade.

Ce sont les agents des services frontaliers qui avaient d’abord découvert le 28 mars la drogue dissimulée dans des tiroirs d’étagères arrivés dans un conteneur qui avait voyagé sur un bateau en provenance de Veracruz, au Mexique.

Après avoir été prévenus par leurs collègues des douanes, les enquêteurs de la GRC ont pris possession de la drogue et l’ont remplacée par du sucre brun. Ils ont ensuite installé un nouveau scellé sur le conteneur et de l’équipement permettant de le suivre à distance, d’intercepter des conversations et de connaître à quel moment et où le conteneur serait ouvert et fermé.

photo fournie par la Gendarmerie royale du Canada Les kilogrammes de cocaïne avaient été dissimulés dans des tiroirs d’étagères de plastique.

Le 2 avril, le conteneur a quitté Boucherville à bord d’un camion et a été livré dans un bâtiment de la rue Saint-Urbain à Montréal. Les enquêteurs fédéraux, qui surveillaient l’endroit, ont alors vu l’accusé et son complice se présenter sur les lieux.

Peu après, ils ont appris de leurs collègues techniciens que le conteneur a été ouvert et fermé, et ont immédiatement arrêté les deux suspects.

Le juge ne l’a pas cru

Au moment de son arrestation, Donciu était en possession de deux téléphones qui ont été analysés par la GRC et dans lesquels des messages textes compromettants ont été trouvés.

Durant son procès, Donciu a témoigné et déclaré qu’il importait des marchandises obtenues illégalement, mais pas de la drogue. Il a ajouté qu’il pensait que la marchandise reçue ce jour-là était du tabac et qu’il devait recevoir une somme de 500 $.

Contre-interrogé, Donciu a refusé de donner les noms de famille de certains individus avec lesquels il a échangé avant son arrestation. Il a dit également avoir reçu, après sa libération provisoire, la visite de deux individus qui lui auraient fait des menaces, à lui et à sa famille.

Dans son jugement, le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec écrit que l’accusé a menti durant son témoignage, et que celui-ci et la preuve démontrent « que l’intérêt de l’accusé allait beaucoup plus loin que la revente de vrac » et que l’on a fait ressortir « le portrait d’une personne rompue au trafic de stupéfiants ».

Le juge Dupras a donc déclaré Donciu coupable d’importation de cocaïne et de possession de cocaïne dans un but de trafic.

Les plaidoiries sur la peine auront lieu le 25 avril prochain.

Son complice, Patrick Simionescu, 29 ans de Laval, a plaidé coupable à un chef de possession de cocaïne dans un but de trafic et a été condamné à 42 mois d’emprisonnement en juillet 2021.

