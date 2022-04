(Rivière-Rouge) Un motoneigiste est décédé après une collision avec un arbre, mardi après-midi, à Rivière-Rouge, dans les Hautes-Laurentides. Le passager qui l’accompagnait est dans un état critique.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu un peu après 16 h dans les environs du chemin du Lac-McCaskill, dans le secteur de Sainte-Véronique.

Les deux hommes âgés de la vingtaine suivaient une autre motoneige avec aussi à son bord deux personnes. Le groupe, qui était accompagné d’un guide, avait commencé leur randonnée vers 15 h 30, selon la Sûreté du Québec (SQ).

« Pour une raison inconnue, le dernier motoneigiste, qui était derrière, a perdu le contrôle de son engin à la fin d’une courbe, puis il est allé percuter un arbre », a relaté la porte-parole à la SQ, la sergente Béatrice Dorsainville.

Le conducteur et le passager ont été éjectés et ont subi des blessures graves, laissant craindre pour leur vie. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier où le décès du motoneigiste a été confirmé plus tard en soirée.

Un enquêteur a été appelé à se rendre sur les lieux pour analyser la scène qui se trouve à environ une dizaine de kilomètres de la route.