L’accident a eu lieu sur la route 235, une voie rectiligne qui traverse les champs entre les municipalités de L’Ange-Gardien et Saint-Pie, en Montérégie.

Un trentenaire a succombé à ses blessures dimanche en Montérégie après avoir fait une violente sortie de route à Saint-Paul-d’Abbotsford.

Lila Dussault La Presse

L’accident a eu lieu sur la route 235, une voie rectiligne qui traverse les champs entre les municipalités de L’Ange-Gardien et Saint-Pie, en Montérégie.

Vers 9 h dimanche, un petit véhicule gris a été retrouvé par les services d’urgence après avoir fait une violente embardée et un capotage. Le conducteur, un homme dans la trentaine, se trouvait à l’intérieur, inconscient. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique et est décédé plus tard, indique Nicolas Scholtus, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Un policier de la SQ spécialisé en enquête-collision a été dépêché sur les lieux pour mieux comprendre les circonstances de l’accident. Aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée dans l’enquête, précise M. Scholtus.