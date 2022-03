(Gatineau) Un homme et une femme de Gatineau ont été arrêtés cette semaine à Granby à propos de l’incendie criminel d’un immeuble à logements qui a coûté la vie à un homme le 26 janvier dernier, à Gatineau.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) précise qu’Éric Dion, âgé de 41 ans, et Caroline Dupuis-Lepage, âgée de 31 ans, tous deux de Gatineau, ont déjà comparu à la Cour du Québec pour faire face à des accusations d’homicide au second degré, d’incendie criminel mettant en danger la vie humaine et de complot.

Ces suspects sont connus des policiers pour des délits mineurs commis dans le passé.

Éric Dion et Caroline Dupuis-Lepage ont été arrêtés mardi par des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Granby pour un délit mineur. Des sergents-détectives du SPVG se sont déplacés à Granby afin de procéder à leur arrestation et pour mener les interrogatoires en lien avec l’incendie criminel de janvier sur la rue Saint-André, à Gatineau, dans lequel Martin Rock, 43 ans, a perdu la vie.

Le SPVG soutient qu’Éric Dion et Caroline Dupuis-Lepage connaissaient la victime de l’incendie.

L’enquête se poursuit et d’autres accusations pourraient s’ajouter.