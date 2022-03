Agression d’une jeune fille à Pointe-aux-Trembles

Parents et élèves sous le choc

Tristesse, surprise, anxiété : parents et élèves de l’école François-La Bernarde étaient sous le choc, mardi, au lendemain d’une violente agression survenue contre une jeune fille de 10 ans, alors qu’elle rentrait chez elle à pied. Un homme de 21 ans a été arrêté et fait face à quatre chefs d’accusation. Des problèmes de santé mentale pourraient être en cause, selon la police.