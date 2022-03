(Stoneham) Un appel est lancé à la population afin d’aider les autorités à trouver un enfant de 18 mois qui est porté disparu avec sa mère.

La Presse Canadienne

À la demande de la Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale, la Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public afin de localiser Jacqueline Beaudoin-McClintock, âgée de 32 ans, et son fils de 18 mois James Audet, tous deux de Stoneham.

La mère aurait quitté la région de Stoneham au cours de la fin de semaine avec son fils.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC La mère Jacqueline Beaudoin-McClintock

« Les circonstances entourant leur départ de la région amènent les autorités à croire que la situation de l’enfant est ou peut être considérée comme compromise », précise le communiqué de la SQ.

La disparition de l’enfant ne fait pas l’objet d’une alerte Amber puisque la mère a la garde légale du bambin.

Quoi qu’il en soit, les policiers et la DPJ souhaitent retrouver le bambin le plus rapidement possible.

Les informations recueillies par les enquêteurs laissent croire que Jacqueline Beaudoin-McClintock aurait possiblement quitté le Québec, mais qu’elle aurait tenté de confier son fils James à une connaissance avant de partir, selon la SQ.

La femme mesure 1 m 54, pèse 54 kg, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle pourrait porter une perruque et avoir teint ses cheveux depuis son départ.

Le petit James Audet et sa mère circuleraient à bord d’un véhicule Chrysler 300 blanc, construit en 2005. Le véhicule pourrait être immatriculé Y61 XQX ou Z09 WGC, a indiqué la SQ.

Toute personne qui apercevrait Jacqueline Beaudoin-McClintock ou son fils James Audet est priée de communiquer avec le 911.

Toute information pouvant permettre de retrouver la jeune femme ou son fils peut aussi être communiquée, en toute confidentialité, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.