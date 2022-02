L’adolescent poignardé à Pointe-Claire mardi après-midi a succombé à ses blessures jeudi, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Isabelle Ducas La Presse

La victime est un jeune de 15 ans qui fréquentait l’école secondaire anglophone John Rennie, à Pointe-Claire.

Mercredi, l’adolescent de 16 ans a été accusé de tentative de meurtre et de six autres chefs d’accusation en lien avec cet évènement dramatique, alors que la victime reposait entre la vie et la mort à l’hôpital.

L’accusé fréquentait l’école secondaire St. Thomas, aussi située à Pointe-Claire. C’est près de cette école, à la sortie des classes, que s’est produite l’altercation au cours de laquelle la victime a été poignardée.

Maintenant que la victime est décédée, l’affaire a été transférée à la section des crimes majeurs du SPVM et de nouvelles accusations pourraient être portées.

Cependant, le SPVM préfère attendre les résultats de l’autopsie avant de déposer d’autres accusations, explique Caroline Chèvrefils, porte-parole du corps policier.

« Une autopsie sera réalisée pour déterminer les causes du décès, pour vérifier si c’est bel et bien l’agression qui a provoqué le décès », dit-elle.