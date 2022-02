Violences sexuelles dans les sports

« Les écoles peuvent être beaucoup mieux outillées »

L’arrestation de trois entraîneurs sportifs soupçonnés de crimes de nature sexuelle, à l’école secondaire Saint-Laurent mercredi, démontre de nouveau toute l’importance d’implanter des mécanismes assurant des environnements sportifs « sains et sécuritaires », et ce, particulièrement auprès des élèves-athlètes, estiment deux intervenants qui travaillent auprès de jeunes sportifs et sondés par La Presse.