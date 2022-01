(Ottawa) La Cour fédérale a déterminé que la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki, avait enfreint la loi en omettant de répondre promptement à un rapport révélant des pratiques d’espionnage allégué contre des militants anti-pétrole.

La Presse Canadienne

Dans une décision rendue publique mardi, la juge en chef adjointe de la Cour fédérale, Jocelyne Gagné, déclare que Mme Lucki a manqué à son devoir selon la Loi sur la GRC en ne répondant pas « aussi tôt que possible » au rapport provisoire de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) concernant des allégations d’espionnage.

Cette décision constitue une victoire pour l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique qui dénonçait une culture de complaisance à la GRC expliquant que le corps policier se traîne les pieds dans le traitement des plaintes.

La CCETP avait lancé une enquête d’intérêt public sur les allégations d’espionnage, puis transmis un rapport provisoire à la GRC, en juin 2017, dans le but d’obtenir des commentaires sur les conclusions et les recommandations formulées.

L’organisme indépendant, qui a pour mission de surveiller le travail de la GRC, ne pouvait pas rédiger de rapport final ni de recommandations sur cette plainte tant que la commissaire Lucki ne fournissait pas de réponse à la version provisoire.

Par conséquent, les plaignants et le public ont dû patienter longuement avant d’obtenir des réponses dans cette affaire.

Brenda Lucki a finalement répondu au rapport provisoire en novembre 2020, plus de trois ans plus tard, après que l’association des libertés civiles se soit tournée vers les tribunaux.