Des policiers ont abattu un homme qui venait de poignarder deux personnes, en début d’après-midi jeudi.

Émilie Bilodeau La Presse

Louise Leduc La Presse

Daniel Renaud La Presse

Pour une raison inconnue, le suspect a utilisé un exacto pour attaquer deux de ses colocataires, dans une maison de chambre de la rue des Érables, dans le quartier Saint-Pierre à Lachine.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont ouvert la porte du bâtiment de deux étages et lui ont ordonné de jeter son arme. Au lieu d’obtempérer, l’homme s’est rué sur eux à toute vitesse, comme le montre une vidéo troublante qui circule sur les réseaux sociaux.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Sur les images, on voit un policier qui dégaine son arme. Six ou sept détonations rapides se font entendre. L’homme a été menotté et les policiers ont tenté de le réanimer sur place, selon une source policière. Son décès a toutefois été constaté à l’hôpital.

Sept enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ont pris le dossier en charge. « Peu après 13 h, un appel aurait été fait au 911 à l’effet qu’un homme venait d’attaquer des personnes à l’aide d’un objet tranchant », a confirmé le BEI dans un communiqué de presse. « À leur arrivée sur les lieux, les policiers auraient repéré l’homme qui aurait eu un objet tranchant en sa possession. Il aurait foncé sur les policiers, et ces derniers auraient ouvert le feu dans sa direction ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Un secteur « chaud »

Pierre Faucher faisait une marche dans son quartier quand il a vu des policiers encercler un bâtiment. « J’ai entendu les policiers s’identifier. Ils criaient. Ils disaient qu’ils étaient armés », raconte-t-il. « Mais le gars est sorti en courant et il a foncé sur eux ». M. Faucher dit alors avoir entendu autour de cinq coups de feu.

Serge Brisebois, qui habite tout près, a lui aussi entendu cinq coups de feu. Selon lui, la scène impliquait deux hommes et une femme - qui semblaient fortement intoxiqués. L’un des hommes aurait vu les policiers, serait vite rentré dans l’appartement et les policiers auraient défoncé la porte. Les coups de feu ont suivi et M. Brisebois a vu au moins un homme être arrêté.

Jacques Rhéaume, lui, se trouvait dans son appartement quand il a entendu le premier tir. Il s’est dirigé vers sa fenêtre. « J’ai entendu ta, ta, ta. Il y avait plein de policiers dans la rue et un gars est tombé à terre. Ils ont coupé son linge. Ils l’ont déshabillé au complet et ils lui ont fait un massage cardiaque. »

Le drame est survenu à l’intersection des rues Des Érables et Windsor. Selon un résidant du coin qui n’a pas voulu s’identifier, le quadrilatère est un secteur « chaud » dans la mire des policiers. Toujours selon ce résidant, si « quelques batailles de pushers surviennent encore dans le quartier », il y a eu « un bon nettoyage ces dernières années » et le niveau de violence a globalement baissé.

Urgences-Santé confirme avoir transporté trois personnes vers des centres hospitaliers de Montréal. Le suspect se trouvait dans un état critique lors de son transport. Son décès a été constaté à l’hôpital.

« Les deux autres patients ont été transportés dans un centre hospitalier et leur état est stable », a confirmé Carl Krog, conseiller au Centre de Gestion Opérationnel chez Urgences-Santé, qui n’a toutefois pas pu donner de détails concernant la nature des blessures des trois personnes. Un témoin a toutefois raconté que l’une des victimes avaient une lacération au cou.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Deux ambulances, un véhicule de soins avancés et un autre véhicule du groupe tactique d’intervention ont d’ailleurs été déployés sur les lieux, a indiqué M. Krog.

L’enquête a été transférée au Bureau des enquêtes indépendantes. La Sureté du Québec a également été demandée en assistance : deux techniciens en scène de crime sont en route vers le large périmètre de sécurité.

Plusieurs résidants qui veulent regagner leur domicile après leur journée de travail sont d’ailleurs pris à l’extérieur du périmètre de sécurité.