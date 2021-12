Deux individus ont été arrêtés par les enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM ces derniers jours parce qu’ils auraient aidé le tueur à gages Frédérick Silva à fuir la justice après un meurtre commis à Montréal il y a quatre ans.

Daniel Renaud La Presse

Girard Anglade, 44 ans, et Sébastien Giroux, 35 ans, ont été accusés mercredi au palais de justice de Montréal en Cour du Québec de complicité après le fait à la suite du meurtre de Daniel Armando Somoza-Gildea et d’avoir aidé une personne à obtenir un passeport en faisant une déclaration trompeuse.

Daniel Armando Somoza-Gildea a été tué à la sortie d’un bar du centre-ville en mai 2017 et Frédérick Silva est accusé de ce crime. Il doit subir un procès devant jury en mai prochain.

Les actes reprochés à Anglade et Giroux sont survenus entre les 24 mai et 24 novembre 2017 pour le chef de complicité après le fait et entre les 5 septembre et 24 novembre 2017 pour le chef de déclaration trompeuse pour l’émission d’un passeport.

Anglade a été arrêté mercredi par les enquêteurs des Crimes majeurs dans une prison où il devait terminer, dans quelques semaines, une peine de six ans et demi reçue pour avoir braqué et déchargé une arme à feu vers l’ancien membre des Rockers Jean-Guy Bourgouin, à la sortie d’un restaurant de l’arrondissement de Saint-Léonard en janvier 2018.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE LAVAL. Girard Anglade



Lorsque les policiers ont arrêté Anglade pour cette affaire, ils ont saisi chez lui quatre ordinateurs portables et 20 téléphones cellulaires qui ont ensuite été remis aux enquêteurs responsables du dossier de Frédérick Silva, en vertu d’un mandat.

Anglade et Giroux demeurent détenus puisque l’accusation de complicité après un meurtre est de la compétence exclusive de la Cour supérieure. Leur retour en cour a été fixé au 11 janvier, mais ils pourront s’adresser à la Cour supérieure d’ici là pour demander leur remise en liberté provisoire.

David Guérard, profession : tatoueur

Après le meurtre de Daniel Armando Somoza-Gildea, un mandat d’arrêt pancanadien a été émis contre Frédérick Silva qui a fait l’objet d’une intense chasse à l’homme.

Mais alors qu’il était en cavale, il a assassiné Alessandro Vinci, Yvon Marchand et l’ancien Rocker Sébastien Beauchamp à Laval et à Montréal, entre octobre et décembre 2018.

Frédérick Silva a été accusé et jugé pour ces trois meurtres, et a mis fin lui-même à son procès devant juge seul en admettant que la preuve de la poursuite était probante, conservant toutefois ainsi son droit d’aller en appel.

Durant le procès, plusieurs éléments de preuve ont été déposés dont une demande de passeport que Silva avait fait le 21 novembre 2017 sous le faux nom de David Guérard et en se présentant comme tatoueur.

À la fin de janvier prochain, Silva sera déclaré coupable des meurtres de Vinci, Marchand et Beauchamp - et d’une tentative de meurtre commise contre Salvatore Scoppa en février 2017-par le juge Marc David de la Cour supérieure qui a déjà prévenu le tueur à gages qu’il devra le condamner à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Sébastien Giroux, dont le surnom dans le milieu est Scratch, a quelques antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants et de possession d’arme. Il a notamment été condamné à une peine de 20 mois d’emprisonnement en 2007.

