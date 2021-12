Étant déjà établi que Marie-Josée Viau sera condamnée à la prison à perpétuité après qu’un jury l’ait reconnu coupable de complot et des meurtres au 2e degré des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, la Poursuite a demandé mercredi à ce que la femme ne soit pas admissible à une libération conditionnelle avant 15 à 17 ans.

Daniel Renaud La Presse

De son côté, la Défense a réclamé au juge Éric Downs de la Cour supérieure qu’il suive la recommandation faite par le jury lors du prononcé du verdict : que Mme Viau puisse bénéficier d’une libération conditionnelle après 10 ans.

Les représentations sur la peine de Marie-Josée Viau ont été marquées par les témoignages émouvants de plusieurs membres de la famille Falduto.

« Cette femme a anéanti nos vies. Nous n’aurons jamais la chance de dire au revoir à Vincenzo et Giuseppe. Je n’ai pas de corps sur lequel je peux pleurer », a notamment déclaré l’ex-conjointe de l’un des deux frères assassinés.

Les deux frères Falduto, qui étaient reliés à la mafia selon la preuve, ont été tués par un tueur à gages le 30 juin 2016 dans le garage de la propriété de Marie-Josée Viau et de Guy Dion à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe.

La théorie de la Poursuite voulait que Viau et Dion étaient au courant que les meurtres seraient commis sur leur propriété ce jour-là et qu’ils ont ensuite brûlé les corps à ciel ouvert avant de faire disparaître toute trace du crime, ce que les deux accusés ont nié sous serment durant leur témoignage.

Le fait que les corps n’ont jamais pu être retrouvés a été déploré dans tous les témoignages des membres de la famille Falduto lus et entendus mercredi matin.

« Madame Viau a volé notre famille de plusieurs façons.

Nous n’avons pas de cimetière à visiter. Elle n’a pas eu assez de cœur pour au moins nous laisser les corps pour nous permettre d’avoir la paix. Elle les a fait disparaitre comme s’ils n’avaient jamais existé. Une mère qui fait cela, ça devrait faire peur à tout le monde. Elle nous a détruits au point où nous n’avons pas de mots pour expliquer les dommages. Elle n’a exprimé aucun remords.

Nous avons hérité d’une peine de misère à vie », ont écrit le frère et la sœur des victimes.

« Comment a-t-elle pu faire des actions aussi cruelles sur deux enfants ? Je me demande si Mme Viau a un cœur et une conscience », a renchéri leur mère.

En entendant ces mots, et ceux des autres témoins, Marie-Josée a fondu en larmes.

Absence de remords

« L’accusée, par ses comportements post délictuels, a empêché qu’une enquête policière puisse se tenir en temps opportun et a fait en sorte que la famille a été dans le noir durant trois ans.

Elle a empêché la famille d’avoir des dépouilles à enterrer et d’avoir un lieu pour se recueillir », a aussi repris la procureure de la Poursuite, Me Isabelle Poulin.

Dans les facteurs aggravants, la procureure a également relevé la gravité des crimes commis, le contexte de crime organisé, le fait que Marie-Josée Viau ait caché des armes pour la mafia et son absence de remords.

« Elle aura eu l’occasion de démontrer de l’empathie mais elle ne l’a pas fait. C’est une autre personne qui le fait dans une lettre. Ça tombe un peu court, ça sonne creux et c’est un peu tard. La première étape, c’est d’admettre les faits et on est loin de là. Il n’y a pas de processus de réhabilitation d’amorcé et pas de prise de conscience », a ajouté Me Poulin.

Au moment d’écrire ces lignes, Me Lareau de la Défense n’avait pas encore terminé ses représentations.

Viau et Dion avaient été arrêtés à l’automne 2019, après que le tueur à gages qui a tué les Falduto se soit mis à collaborer avec la Sûreté du Québec et à enregistrer le couple, à son insu.

À l’origine, Marie-Josée Viau et Guy Dion étaient accusés de complot et des meurtres au premier degré des frères Falduto. Guy Dion a été déclaré non coupable sur tous les chefs par le jury.

Dans les heures qui ont suivi leur arrestation, Marie-Josée Viau et Guy Dion ont fait des aveux aux enquêteurs qui ont toutefois été déclarés inadmissibles par le juge Éric Downs de la Cour supérieure car, entre autres, le magistrat a noté des violations de la Charte, de la Common law et du droit à l’avocat.

