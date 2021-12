(Québec) Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) s’intéresse à la vidéo d’une troisième intervention survenue récemment sur son territoire, mais refuse de dire pour l’instant si l’agent qu’on y voit a aussi impliqué dans les arrestations musclées au Dagobert et au Portofino.

Gabriel Béland La Presse

« Veux-tu que je te gaze, mon osti ? » Ces mots, ce sont ceux d’un policier de Québec, prononcés juste avant qu’il ne projette un homme contre une voiture de police.

La vidéo de cette scène – qui offre très peu de contexte – a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux. L’évènement semble dater de quelques semaines puisqu’il y a des feuilles aux arbres. Mais elle a ressurgi dans la foulée des controverses qui frappent le service de police de la capitale.

Le SPVQ indique avoir été mis au courant. « On en était déjà avisés. Elle a été acheminée à nos normes professionnelles. On la gère individuellement des deux autres », indique une porte-parole du SPVQ, Marie-Pier Rivard.

« À savoir s’il va y avoir une enquête interne, elle n’est pas déclarée officiellement, mais la vidéo a été acheminée. Elle est en vérification », ajoute-t-elle.

Le SPVQ mène déjà deux enquêtes internes sur des arrestations violentes survenues à quelques heures d’intervalle sur son territoire, celle de deux adolescents devant le bar Dagobert, puis celle d’un homme qui mangeait au restaurant Portofino.

La vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault a aussi demandé au Commissaire à la déontologie policière de se pencher sur les deux interventions survenues dans la nuit de vendredi à samedi.

Le SPVQ a annoncé mardi la suspension avec salaire de cinq policiers concernant l’arrestation du Dagobert. Mais trois des cinq agents avaient aussi été impliqués dans l’incident du Portofino. Tous ces policiers font partie de l’escouade GRIPP, affectée à la surveillance des bars.

Le SPVQ refuse de dire pour l’instant si le policier qu’on voit pousser l’homme dans la nouvelle vidéo était aussi présent lors des deux interventions musclées.

« C’est une situation évolutive à laquelle on fait face. Il y a des informations complémentaires. Concernant cette troisième vidéo-là, on en est au tout début », indique Mme Rivard.

Marchand soutient le chef de police

Le maire de Québec a par ailleurs réitéré mardi sa confiance envers le chef de son service de police, Denis Turcotte.

« Je fais totalement confiance au chef de police. Ses actions jusqu’à maintenant sont les bonnes », a dit Bruno Marchand.

Le maire a répété plusieurs fois qu’il n’avait fait aucune pression qui aurait mené à la décision de suspendre les cinq policiers. Il cite l’importance d’avoir une « muraille de Chine » entre la mairie et la police.

Il dit soutenir la décision du chef de suspendre cinq policiers. « C’est une décision du chef de police. C’est sa décision, je la soutiens. Mais ce n’est pas une demande de la mairie. »

Lors de leurs échanges, le chef de police l’a « rassuré sur la culture organisationnelle » du SPVQ. « Il m’a rassuré sur sa volonté de prendre des actions. C’est ce qu’il a fait. Il m’a rassuré sur sa volonté de dire que tout geste répréhensible sera puni, ne sera pas toléré. »

Le fait que trois des cinq policiers suspendus ont participé aux deux interventions, au Dagobert et au Portofino, est « sérieux » selon Bruno Marchand. « C’est définitivement une mauvaise soirée. C’est très préoccupant. »

Vous avez été témoin de l’intervention qu’on voit dans cette vidéo ? N’hésitez pas à écrire à notre journaliste : gbeland@lapresse.ca

Avec Mayssa Ferah