« Qu’est-ce qui est le plus rentable socialement ? » Selon le juge Jean-Jacques Gagné, c’est d’accorder une absolution à un enseignant au primaire et chercheur en éducation coupable de voyeurisme sur des adolescentes. Il n’est pas dans l’intérêt public de « neutraliser le savoir » de Simon Lamarre et de se « priver » de ses 15 ans d’études, estime le juge.

Louis-Samuel Perron La Presse

Pendant trois ans, Simon Lamarre s’est amusé à filmer les parties intimes de jeunes femmes et d’adolescentes, notamment à la plage et dans le métro à la sortie d’un collège pour jeunes filles. À cette époque, le voyeur de 40 ans enseignait dans une école primaire de Notre-Dame-de-Grâce, en plus de terminer son doctorat en éducation. Il a aussi donné une trentaine de cours à l’Université de Montréal et l’Université Sherbrooke.

Pincé en flagrant délit par une filature policière, le Montréalais de 40 ans a plaidé coupable à une accusation de voyeurisme l’été dernier. La Couronne réclamait un sursis de peine (sentence suspendue) impliquant l’imposition d’un casier judiciaire. Toutefois, le juge s’est rangé du côté de la défense en accordant une absolution conditionnelle à l’accusé. Dans trois ans, il pourra ainsi se défaire de son casier judiciaire.

Par ailleurs, même après avoir bénéficié d’une absolution, Simon Lamarre s’est efforcé de se cacher des médias en dissimulant son visage avec son manteau au palais de justice de Montréal.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LAPRESSE Simon Lamarre (à droite)

« En réfléchissant à cette affaire, j’ai réalisé à quel point il est parfois difficile de faire abstraction de sentiments de dégoût ou plutôt d’indignation en évaluant la justesse d’une peine à imposer », a souligné le juge Gagné. « Je veux être clair : je ne banalise pas les gestes de M. Lamarre », a même renchéri le juge.

Néanmoins, l’absolution est non seulement dans « l’intérêt véritable » de Simon Lamarre, mais également dans « l’intérêt public ». « Le public peut manifestement être rassuré », estime le juge. En effet, Simon Lamarre fait preuve de « transparence », démontre des remords et présente un risque de récidive « modéré », selon les rapports des experts.

« Faut-il encourager l’accusé dans sa réhabilitation convaincante ou accroître son isolement par une stigmatisation ? Qu’est-ce qui pourrait nuire à l’intérêt public ou plutôt qu’est-ce qui est le plus rentable socialement ? » s’est notamment questionné le juge avant de trancher.

Le criminel soutient avoir agi dans un état « d’égarement » et de « crise identitaire ». Selon la Couronne, Simon Lamarre se pose en victime de son ex-conjointe « méchante et castrante ». Il soutient dans un rapport avoir agi avec « impulsivité » uniquement dans le but de « blesser sa conjointe ».

Étonnamment, le juge tient au silence dans son jugement plusieurs éléments contenus dans les rapports, notamment l’« hostilité envers les femmes » entretenue par Simon Lamarre, de même que ses « intérêts sexuels déviants envers les adolescents ».

De plus, le juge n’a pas semblé considérer que Simon Lamarre enseignait dans une école primaire et terminait son doctorat, alors qu’il filmait les dessous de mineurs dans ses temps libres. La Couronne plaidait que le public serait « choqué » d’apprendre que Simon Lamarre puisse à nouveau se retrouver en « position d’autorité » avec des étudiants.

Lors des observations sur la peine, Simon Lamarre disait vouloir se « racheter » en aidant des contrevenants ou des personnes avec des troubles mentaux. Il était prêt à retourner aux études en travail social ou en sexologie par exemple. Il ne semblait toutefois pas exclure de poursuivre sa carrière en enseignement. Il a refusé de répondre à nos questions à la sortie de l’audience.

Me Sylvie Lemieux a représenté le ministère public, alors que Me Alexandre Goyette a défendu l’accusé.