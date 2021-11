« Troublant » et « choquant », dénonce la classe politique

(Québec) Les images de l’arrestation de jeunes adolescents noirs par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sèment l’indignation au sein de la classe politique. Le gouvernement Legault réclame que la lumière soit faite sur les évènements. La cheffe libérale Dominique Anglade va plus loin et demande une enquête indépendante.

Fanny Lévesque La Presse

Les vidéos de l’arrestation musclée de jeunes noirs dans la nuit du 26 au 27 novembre qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux depuis samedi « sont difficiles à regarder », a dénoncé la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Le premier ministre François Legault a affirmé avoir pris connaissance des images qu’il a qualifiées de « troublantes ».

Le SPVQ a annoncé samedi soir avoir ouvert une enquête pour éclaircir les évènements. « Dès qu’il a été mis au courant, le SPVQ a consulté lesdites vidéos et s’est mis en action afin de prendre toutes les mesures nécessaires », peut-on lire dans le communiqué publié par le corps policier. La ministre Guilbault souligne qu’une enquête interne est en cours pour éclaircir les circonstances entourant les évènements.

Mais c’est insuffisant aux yeux de la cheffe libérale qui réclame la tenue d’une enquête indépendante. « Il faut une enquête indépendante parce qu’il y a trop de questions qui sont soulevées avec les images que l’on voit », a-t-elle ajouté devant les journalistes. Elle a parlé d’une intervention « brutale » alors que les adolescents semblent être maitrisés par les policiers.

Sur les images, on voit entre autres un policier envoyer volontairement de la neige au visage d’un adolescent immobilisé au sol, face contre terre, par plusieurs de ses collègues.

« Ce sont des jeunes qui sont immobilisés et on continue d’envoyer de la neige, j’ai trouvé les images très choquantes », a-t-elle souligné, ajoutant que cela soulève par ailleurs la question du profilage racial.

Dominique Anglade s’est dite « choquée » et « bouleversée » par les images de l’arrestation.

Quand j’ai vu les images, j’ai trouvé ça excessivement choquant, excessivement troublant, ça soulève plusieurs questions. Dominique Anglade, cheffe du PLQ

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE La cheffe libérale, Dominique Anglade

En soirée, samedi, le maire de Québec, Bruno Marchand, a lui aussi réagi à la vidéo en publiant un message sur son compte Twitter. Se disant « troublé par ces images », il a promis que « la lumière sera faite sur ces évènements ». Le SPVQ n’a transmis aucun détail au sujet de la raison de l’intervention policière qui a soulevé l’indignation de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Enjeu de diversité

Alors qu’il n’y a aucun policier noir au sein du SPVQ, le député de Viau, Frantz Benjamin, a qualifié les images de « très préoccupantes et troublantes ». Il estime que les évènements font état d’un problème plus large du manque de diversité au sein des corps de police.

« Nous sommes en 2021, je pense que toutes les institutions québécoises doivent refléter la population du Québec. On a la chance de le dire à l’Assemblée nationale et ça vaut aussi pour les corps de police : la Sûreté du Québec, la police de Québec et le SPVM aussi. Mais l’enjeu auquel nous faisons face, c’est l’enjeu de la représentation de la diversité, c’est aussi l’enjeu de la compétence, de la formation », a-t-il déploré.

Le porte-parole libéral en matière de sécurité publique, Jean Rousselle, a réclamé l’installation de caméras corporelles pour les policiers évoquant que l’on a « juste une partie de l’histoire » pour l’instant. « Peu importe, la violence n’a pas d’allure. Il va falloir faire quelque chose pour qu’il y en ait moins. […] C’est très bouleversant. Il va falloir une enquête profonde, une réflexion aussi par la suite », a ajouté l’ex-policier.

Avec La Presse Canadienne