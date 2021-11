« On tremblait et on pleurait »

(Québec) Malaurie et Raphaelle, témoins de l’intervention policière sur un groupe de jeunes noirs à la sortie du bar Dagobert ce week-end à Québec, se sentent « traumatisées » par la brutalité des policiers sur place. Les vidéos montrant l’arrestation ont fait le tour des réseaux sociaux depuis samedi et sèment l’indignation au sein de la classe politique.

Samedi dernier peu après 3 h, Malaurie et Raphaelle sortaient du Dagobert pour rejoindre le conducteur désigné qui allait les ramener chez elles. Elles se sont retrouvées devant une scène chaotique. Leurs amis pleuraient et hurlaient, les yeux meurtris par ce qui semblait être du poivre de cayenne.

« On a juste vu le groupe s’obstiner avec les policiers. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont continué à asperger le groupe de jeunes noirs et ça a vraiment fâché tout le monde », explique Raphaelle. Les deux jeunes femmes de 18 ans préfèrent que leur nom de famille ne soit pas rendu public, par crainte de représailles. L’une des témoins a filmé une partie de l’intervention.

« Je suis traumatisée. J’avais peur de voir quelqu’un mourir », explique Malaurie. Parmi les deux jeunes cloués au sol, elle reconnaît son ami Pacifique Niyokwizera, 17 ans.

Selon elle, il ne s’est pas débattu une fois immobilisé par trois agents. La jeune femme se demande pourquoi les policiers ont usé de la force. « En filmant je lui disais laisse-toi faire. Le policier me disait d’arrêter de filmer, que ça ne servait à rien. » Sur les séquences vidéo qui ont fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir un policier donner des coups à un jeune homme alors qu’il est maintenu au sol. L’un d’entre eux lui recouvre volontairement le visage avec de la neige.

Tout ce que ça a fait, c’est faire paniquer et provoquer le monde. Personne ne s’est calmé, tout le monde était en colère. Malaurie, présente au moment de l’intervention

Plus loin, un autre adolescent est immobilisé par deux agents, visage au sol. Une jeune femme se met à trembler et à pleurer. Un policier essaye de la calmer en lui disant de « prendre ça relax », qu’il n’y avait pas de danger, raconte Malaurie. « Mais c’est sûr que tout le monde paniquait. On tremblait et on pleurait. »

Une enquête indépendante réclamée

Les vidéos de cette arrestation musclée de jeunes noirs dans la nuit du 26 au 27 novembre « sont difficiles à regarder », a dénoncé la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Le premier ministre François Legault a affirmé avoir pris connaissance des images qu’il a qualifiées de « troublantes ».

Le SPVQ a annoncé samedi soir avoir ouvert une enquête pour éclaircir les évènements. « Dès qu’il a été mis au courant, le SPVQ a consulté lesdites vidéos et s’est mis en action afin de prendre toutes les mesures nécessaires », peut-on lire dans le communiqué publié par le corps policier. La ministre Guilbault souligne qu’une enquête interne est en cours pour éclaircir les circonstances entourant les évènements.

Mais c’est insuffisant aux yeux de la cheffe libérale qui réclame la tenue d’une enquête indépendante. « Il faut une enquête indépendante parce qu’il y a trop de questions qui sont soulevées avec les images que l’on voit », a-t-elle ajouté devant les journalistes. Elle a parlé d’une intervention « brutale » alors que les adolescents semblent être maitrisés par les policiers.

« Ce sont des jeunes qui sont immobilisés et on continue d’envoyer de la neige, j’ai trouvé les images très choquantes », a-t-elle souligné, ajoutant que cela soulève par ailleurs la question du profilage racial.

Dominique Anglade s’est dite « choquée » et « bouleversée » par les images de l’arrestation.

Quand j’ai vu les images, j’ai trouvé ça excessivement choquant, excessivement troublant, ça soulève plusieurs questions. Dominique Anglade, cheffe du PLQ

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE La cheffe libérale, Dominique Anglade

Les images de l’intervention policière sont insupportables et choquantes, décrit le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. « Tout le monde au Québec, peu importe la couleur de sa peau et son âge, a le droit d’être traité avec dignité et respect par les policiers. Ce n’est pas ce que je vois dans cette vidéo. La lumière doit être faite sur ces évènements troublants. L’imputabilité et la transparence, ça commence maintenant. »

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a aussi demandé à ce que toute la lumière soit faite sur les évènements.

En soirée, samedi, le maire de Québec, Bruno Marchand, a lui aussi réagi à la vidéo en publiant un message sur son compte Twitter. Il doit tenir un point de presse dimanche après-midi en lien avec l’évènement. Se disant « troublé par ces images », il a promis que « la lumière sera faite sur ces évènements ». Le SPVQ n’a transmis aucun détail au sujet de la raison de l’intervention policière qui a soulevé l’indignation de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Enjeu de diversité

Alors qu’il n’y a aucun policier noir au sein du SPVQ, le député de Viau, Frantz Benjamin, a qualifié les images de « très préoccupantes et troublantes ». Il estime que les évènements font état d’un problème plus large du manque de diversité au sein des corps de police.

« Nous sommes en 2021, je pense que toutes les institutions québécoises doivent refléter la population du Québec. On a la chance de le dire à l’Assemblée nationale et ça vaut aussi pour les corps de police : la Sûreté du Québec, la police de Québec et le SPVM aussi. Mais l’enjeu auquel nous faisons face, c’est l’enjeu de la représentation de la diversité, c’est aussi l’enjeu de la compétence, de la formation », a-t-il déploré.

Le porte-parole libéral en matière de sécurité publique, Jean Rousselle, a réclamé l’installation de caméras corporelles pour les policiers évoquant que l’on a « juste une partie de l’histoire » pour l’instant. « Peu importe, la violence n’a pas d’allure. Il va falloir faire quelque chose pour qu’il y en ait moins. […] C’est très bouleversant. Il va falloir une enquête profonde, une réflexion aussi par la suite », a ajouté l’ex-policier.

