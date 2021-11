Justice et faits divers

Carnage à Longueuil en 1996

La fille de l'assassin implore qu'on ne libère pas son père

C’était un véritable carnage. Une mère et trois de ses filles assassinées à coups de couteau et de marteau à Longueuil. Seuls deux enfants avaient survécu à la folie meurtrière de leur père. Presque 26 ans plus tard, les filles survivantes de Mahmoud El-Tomi ont imploré mercredi les commissaires de garder leur bourreau derrière les barreaux.