(Laval) Les esprits se sont échauffés vendredi au procès de Paul Zaidan, alors que la défense a évoqué la lutte de pouvoir au sein de la famille propriétaire des restaurants Chez Cora. Si la famille soupçonnait Théoharis d’avoir kidnappé son frère Nicholas, Théoharis croyait au contraire son frère capable « d’orchestrer » son propre enlèvement, a avancé la défense.

Louis-Samuel Perron La Presse

L’avocat de Paul Zaidan et Nicholas Tsouflidis, le président de la célèbre chaîne de restaurant, ont eu plusieurs échanges très animés, voire acrimonieux vendredi. « Vous m’avez fait un clin d’œil. On n’est pas là pour rigoler ! », « Pourquoi vous faites un clin d’œil au jury ? », s’est notamment insurgé Me Dadaghalian, en relevant de prétendus clins d’œil du témoin clé de la Couronne.

Le juge François Dadour a même dû intervenir pour calmer les deux hommes pendant des échanges tendus. « Je vais demander de nouveau que la tension diminue un peu », a ordonné le juge.

Depuis trois jours, la défense s’efforce de démontrer que Nicholas Tsouflidis a peut-être inventé son enlèvement aux mains de ravisseurs de la « mafia libanaise » en mars 2017. « L’enlèvement n’est pas allégué. C’est vous qui dites ça », a répété Nicholas Tsouflidis, visiblement irrité.

Un ex-franchisé de Chez Cora, Paul Zaidan, est accusé d’avoir enlevé et séquestré le président des restaurants Chez Cora et d’avoir demandé une rançon de 11 millions de dollars Cora Tsouflidou. Il est toutefois très peu de question de Paul Zaidan depuis le début du procès, sinon que Nicholas Tsouflidis l’a vu à quelques reprises au siège social de l’entreprise.

Nicholas Tsouflidis soutient que trois hommes l’ont enlevé chez lui le soir du 8 mars 2017 à Mirabel. Il serait resté enchaîné pendant quelques heures dans le sous-sol d’une résidence avant d’être relâché sur une route de Laval, indemne.

La défense s’est d’ailleurs attardée vendredi sur les versions contradictoires de Nicholas Tsouflidis concernant les circonstances de sa libération. Selon la défense, le plaignant a affirmé dans une déclaration antérieure que ses ravisseurs l’avaient mis dans l’habitacle de leur véhicule avec un sac sur la tête, alors qu’il était menotté.

Or, le témoin maintient maintenant qu’il était ligoté avec du « duct tape » et qu’il ne s’est jamais retrouvé dans l’habitacle du véhicule de ses ravisseurs. La défense avance que Nicholas Tsouflidis a « rectifié » sa version en réalisant que ça n’avait pas de sens que les ravisseurs soient cagoulés en pleine heure de pointe. « C’est votre théorie, Maître. Je ne me souviens pas de ça », a répliqué le témoin.

La défense a également exploré vendredi les relations entre Nicholas Tsouflidis et son frère aîné Théoharis. Quelques mois avant l’enlèvement, ce dernier était revenu d’un séjour de 15 ans en Grèce. Il désirait alors intégrer l’entreprise familiale. Mais Nicholas, le président, a refusé de lui donner un poste étant donné son manque d’expérience.

Avant l’enlèvement, chacun des enfants devait toucher 200 000 $, mais Théoharis n’aurait finalement reçu que 50 000 $ de sa mère, avance la défense. C’est dans ce contexte, selon la défense, que la famille Tsouflidis se serait mise à soupçonner Theoharis d’avoir enlevé son propre frère. « C’est complètement faux », a répété le témoin.

« Vous avez racheté les actions [de votre frère Théoharis] moins chères que leur valeur, parce qu’il était soupçonné d’être l’auteur de l’enlèvement ? », a soulevé Me Dadaghalian dans un feu roulant de questions incisives. « C’est faux, c’est faux Maître », a pesté Nicholas Tsouflidis.

« Aux enquêteurs, Theoharis a dit que vous étiez capable d’orchestrer quelque chose comme ça ? », a renchéri l’avocat de la défense

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’accusé Paul Zaidan avec ses avocats Christopher Lerhe-Mediati et Hovsep Dadaghalian

Me Dadaghalian s’est également attaqué à la vraisemblance du récit de la séquestration. « Vous n’avez pas demandé [aux ravisseurs] : “ Combien vous voulez ? ” Vous êtes séquestré, avec une arme à feu. Vous gérez les finances, et vous n’avez à aucun moment dit : “ Les gars, c’est moi qui contrôle tout, dites-moi combien vous voulez, je vais vous faire un transfert ”. »

« C’est pas comme ça que ça s’est passé », a répété Nicholas Tsouflidis.

« Les ravisseurs ont dit, on veut de l’argent. J’ai dit : “ ça fonctionnera pas, c’est moi qui contrôle les finances, c’est quoi vous voulez ”. “ On veut des millions ”. C’est ça qu’ils m’ont dit », a expliqué le témoin, pressé de questions.

Nicholas Tsouflidis s’est fermement défendu d’avoir la « mémoire sélective ». « Il y a des affaires que je me souviens bien, d’autres moins. Je suis un humain. Pas un robot », a-t-il maintenu.

Nicholas Tsouflidis revient à la barre lundi pour le réinterrogatoire de la Poursuite.