La police de Laval sollicite l’aide de la population pour localiser un suspect qui pourrait bien être en lien avec trois incendies criminels s’étant produits en autant de mois dans un centre de la petite enfance (CPE) du quartier Sainte-Dorothée.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pas moins de trois incendies ont en effet été déclenchés à la garderie « Les Soleils du monde » depuis le mois d’août dernier, rapporte mercredi matin le Service de police de Laval (SPL) dans un communiqué. Le premier s’était produit en août, puis un autre en octobre.

Le plus récent est survenu au début du mois, le 6 novembre. Ce jour-là, aux alentours de 18 h 54, des images captées par une caméra de surveillance qui ont été diffusées en ligne par le corps policier montrent un homme s’approchant d’une fenêtre extérieure pour y installer un objet incendiaire.

D’après les enquêteurs, le suspect « a ensuite quitté les lieux rapidement en direction du boisé, situé entre le Centre de la petite enfance et le parc-école Pierre-Laporte ». On peut voir dans la vidéo en question que l’homme quitte rapidement les lieux, à la course, pour ne pas se faire repérer.

Au moment des faits, l’homme à la peau blanche portrait une tuque grise, un kangourou gris, un manteau bleu foncé ainsi que des espadrilles noires, avec des lacets de couleur orange, selon un bref descriptif fourni par les autorités policières.

Toute personne qui détiendrait des informations pertinentes dans cette affaire est priée de contacter la Ligne-Info de la police de Laval, en composant le 450-662-INFO (4636) ou encore le 911, en mentionnant le numéro de dossier LVL 211 109-023.