Deux suspects ont été arrêtés jeudi en lien avec le meurtre survenu au mois de septembre dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

L’enquête policière sur le meurtre survenu dans le quartier montréalais de Ville-Marie, au coin des rues Sherbrooke Ouest et Mansfield, a permis à la police de procéder jeudi à des arrestations et à des perquisitions à Montréal et en Montérégie.

Le 18 septembre dernier, un homme de 23 ans a succombé à ses blessures après avoir été blessé par arme blanche lors d’une altercation. Il s’agit du 21e homicide sur le territoire montréalais en 2021. Une autre victime a été blessée gravement et a dû subir une opération. À l’arrivée des policiers, les suspects avaient pris la fuite dans une direction inconnue.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique que les deux suspects font face à des chefs d’accusation de meurtre et devraient comparaitre au palais de justice de Montréal d’ici vendredi.

Avec La Presse Canadienne