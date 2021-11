(Boucherville) Deux autres présumés malfaiteurs qui auraient été impliqués dans le vol de catalyseurs d’automobiles ont été arrêtés au cours des derniers jours, cette fois à Boucherville, en Montérégie.

La Presse Canadienne

Cela porte à plus de 30 le nombre d’arrestations faites depuis l’an dernier par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) en lien avec des vols de catalyseurs.

Le SPAL raconte que dans la soirée de dimanche dernier, un citoyen a communiqué avec la police puisque des images captées par des caméras de surveillance lui permettaient de voir des hommes qui volaient des catalyseurs dans le stationnement d’un établissement commercial situé sur le boulevard Industriel.

À la suite d’une courte poursuite à pied, des agents ont pu procéder à l’arrestation des deux suspects.

Le véhicule qu’ils utilisaient contenait plusieurs catalyseurs et outils.

Les suspects ont été identifiés par la police : il s’agit de Claudy Gay, âgé de 37 ans, et de Karel Bomhower, âgé de 44 ans. Ils ont comparu au palais de justice de Longueuil pour être accusés de vol, de méfaits et de possessions de biens criminellement obtenus.

Les suspects ont des dossiers criminels en semblable matière. D’ailleurs, l’enquête se poursuit afin de les relier à d’autres vols de catalyseurs survenus sur le territoire du SPAL.

Le catalyseur est une pièce du système d’échappement des automobiles qui contient des métaux recherchés par les voleurs qui n’ont pas besoin de beaucoup de temps pour le retirer. Pour les automobilistes, il s’agit toutefois d’une pièce qui coûte cher à remplacer.

Depuis plus d’un an, de très nombreux vols de catalyseurs ont été perpétrés au Québec et dans les Maritimes.