Une personne a été retrouvée sans vie dans une résidence d’Alma, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, jeudi. La mort suspecte a l’apparence d’un meurtre, estime la Sûreté du Québec (SQ).

Coralie Laplante La Presse

L’enquête s’est poursuivie vendredi, afin de déterminer les circonstances de la mort survenue sur la rue Gagné, à Alma.

Le corps de victime a été retrouvé vers 19 h jeudi. Il était toujours à l’intérieur du domicile vendredi après-midi. Il sera transporté dans un laboratoire afin d’être formellement identifié, et pour établir le moment et la cause de son décès.

La scène de crime est analysée par les techniciens en identité judiciaire, en collaboration avec les techniciens en sciences judiciaires et en médecine légale, évoque Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.

Les policiers ont également interrogé le voisinage en lien avec cet évènement.

Au moment de publier, aucun suspect n’a été appréhendé dans cette affaire.