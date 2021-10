L’enquêteur de scène de crime Gino Lajoie a exhibé deux éléments de preuves au jury dans le procès de la belle-mère d’une enfant de sept ans, décédée à Granby en 2019. Il a présenté un amas de ruban adhésif et une chemise, les poignets noués, qui ont été retrouvés dans le domicile de la victime. Les 14 jurés, huit hommes et six femmes, ont pu observer les objets de plus près.

Émilie Bilodeau La Presse

« Cet amas de tape, […] on voit qu’il y a des cheveux et des poils, mais surtout des grands cheveux bruns avec des petites fibres roses. C’est disposé comme une enveloppe comme si quelque chose avait été enveloppé », a expliqué le sixième témoin dans ce procès. « C’est comme si ça avait enveloppé une forme ronde, arrondie. C’est comme une carapace », a-t-il précisé.

La veille, son collègue Charles Camiré, technicien de scène d’identité judiciaire, avait parlé d’un « amas de ruban adhésif, collé ensemble » mesurant 13 cm par 41 cm.

Gino Lajoie a demandé une analyse d’ADN sur cette pièce de ruban adhésif au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Il a également demandé une analyse pour déterminer si le ruban adhésif correspondait au rouleau de papier collant trouvé sur un classeur, près de la chambre de la fillette.

L’enquêteur de scène de crime a ensuite exhibé deux paires de ciseaux et une tuque rose saisies dans la chambre de la victime. Jusqu’à maintenant, le jury avait vu tous ces objets seulement sur des photos.

La belle-mère de l’enfant est accusée de meurtre au deuxième degré et de séquestration. La femme de 38 ans est soupçonnée d’avoir enroulé la victime dans du ruban adhésif, selon la thèse de la Couronne.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR À l’arrivée des secours, la fillette se trouvait nue et inanimée dans sa chambre. Les fenêtres de sa chambre, qui correspondent aux deux vitres à gauche de la photo, étaient bloquées par un empilement de meubles.

Plus tôt cette semaine, le jury a entendu l’appel logé au 911 à partir de la maison où la fillette se trouvait inanimée. Deux policiers et une ambulancière ont également raconté avoir été frappés par l’aspect inhabituel de sa chambre. Les meubles étaient empilés devant les fenêtres. Ils ont aussi relevé la température élevée et l’odeur d’urine dans la pièce.

Richard Samson, un voisin, sera le prochain à se présenter à la barre des témoins. Le procès se déroule à Trois-Rivières, sous la présidence du juge Louis Dionne, pour une durée de 6 à 8 semaines.

Des ordonnances de non-publication nous empêchent d’identifier certains noms et certains détails dans ce procès.