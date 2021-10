La police de Montréal a annoncé vendredi l’arrestation d’un suspect d’âge mineur en lien avec l’agression armée survenue lundi soir dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui a causé la mort de Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans. Il s’agissait du 25e homicide à Montréal depuis le début de l’année.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

D’après un communiqué du SPVM, le suspect doit comparaître ce vendredi devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Des chefs d’accusation de complot et de meurtre au second degré seront déposés contre lui.

Ce sont les enquêteurs de la Section des crimes majeurs de la police de Montréal qui ont procédé à l’arrestation, jeudi soir.

Lundi, une altercation est survenue entre plusieurs jeunes âgés de 16 à 18 ans sur l’avenue Van Horne, près de l’avenue Victoria. Jannai Dopwell-Bailey y a été poignardé au haut du corps. Ce dernier s’était ensuite réfugié dans l’école Coronation, où il étudiait au Programme Mile End – destiné aux jeunes décrocheurs – pour demander de l’aide. Son décès a ensuite été constaté à l’hôpital.

Malgré cette arrestation, les autorités rappellent que l’enquête se poursuit et « que la collaboration de la population est importante ». Au moins trois suspects auraient pris la fuite à pied après l’agression, dont les motifs exacts restent encore à déterminer.

Ainsi, toute personne détenant des informations pertinentes concernant cette affaire est invitée à contacter le centre anonyme et confidentiel d’Info-Crime Montréal, en composant le 514-393-1133. Il est aussi possible de remplir un « formulaire de signalement » via le site infocrimemontreal.ca.

Conflit entre deux cliques

Selon nos informations, c’est un récent conflit entre les OXB (Oxford Block), qui tiennent leur nom de l’avenue Oxford à Notre-Dame-de-Grâce, et les 160 de Côte-des-Neiges qui serait à l’origine de cette sanglante altercation.

Mardi, La Presse avait d’ailleurs révélé qu’une vidéo temporaire sur Snapchat avait suscité l’indignation sur les réseaux sociaux au lendemain du drame. « Ça se parle dans la rue. Il y aura une revanche », y indique un jeune homme qui se revendique des 160, une clique de Côte-des-Neiges.

Via les réseaux sociaux, le jeune Jannai, alias Twizzy, affichait son appartenance à la tranche plus jeune des 160. L’adolescent n’était pas du tout connu des milieux policiers. Mais il était connu dans le quartier. « Ce n’est pas le style fauteur de troubles », nous a confié un proche, la voix déformée par les sanglots. Plusieurs témoignages de sympathie ont circulé sur la page Instagram du jeune homme au cours des derniers jours.

Avec Mayssa Ferah