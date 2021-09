Justice et faits divers

Mère de cinq enfants tuée à Saint-Donat

Le conjoint accusé de meurtre non prémédité

(Saint-Donat) Arrêté mardi, le conjoint d’Andréanne Ouellet, retrouvée morte dans sa demeure plus tôt cette semaine, est maintenant accusé de meurtre non prémédité. Les disputes étaient fréquentes et de plus en plus violentes, rapportent les proches et le voisinage, ébranlés par cette triste histoire.