(Saint-Donat) Arrêté mardi, le conjoint d’Andréanne Ouellet, retrouvée morte dans sa demeure plus tôt cette semaine, est maintenant accusé de meurtre non prémédité. Les disputes étaient fréquentes et de plus en plus violentes, rapportent les proches et le voisinage, ébranlés par cette triste histoire.

Mayssa Ferah La Presse

Dans un cul-de-sac paisible de Saint-Donat entouré d’un boisé, les arbres prennent les couleurs de l’automne. Dans ce secteur isolé, un terrible évènement s’est produit. Andréanne Ouellet, mère de cinq enfants, est morte dans son domicile. Le principal suspect dans ce dossier est son conjoint, Alexandre Boudreau Chartrand. Il a comparu au palais de justice de Joliette mercredi après-midi. Afin de préserver l’identité des mineurs impliqués, nous ne pouvons identifier les proches et la famille.

Personne dans le voisinage n’est vraiment surpris. La relation du couple était « tumultueuse, toxique » et ponctuée de « propos violents d’un bord comme de l’autre », explique la propriétaire du terrain adjacent au lieu où s’est joué le drame.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Andréanne Ouellet

« On s’attendait à pire. On avait peur d’un drame qui implique les enfants car on voyait ça aller et on se disait, un jour ça va éclater », raconte-t-elle mercredi matin.

Une semaine avant la tragédie, les cinq jeunes enfants ont été confiés à des proches du couple.

« Je pense aux enfants. Ils sont seuls pour affronter ça », sanglote Julie Leclerc, une amie proche de la victime et de son conjoint, désemparée. Dans la dernière semaine, elle a gardé trois des cinq enfants du couple. Aucun enfant ne se trouvait dans le domicile au moment des faits.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Julie Leclerc, une amie proche de la victime et de son conjoint.

Le couple avait connu des hauts et des bas et tentait de se rabibocher. Malgré leurs fréquentes ruptures, ils continuaient à se voir. « Il y a beaucoup d’amour et de haine dans cette histoire. Je croyais jamais que ça se rendrait là. »

Les enfants n’étaient pas présents depuis quelques jours, se console l’amie, qui garde temporairement trois des cinq enfants du couple depuis la semaine dernière.

Trois voisins ont confirmé à La Presse avoir contacté la police à plusieurs reprises en lien avec des disputes. « Elle criait. Il hurlait. On savait qu’elle n’avait pas le droit d’être là et on avait l’impression que le père consommait. On ne savait pas quoi faire à part appeler au secours », indique l’un d’entre eux, qui ne souhaite pas être identifié.