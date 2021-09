La Cour d’appel du Québec a accepté mercredi d’entendre l’appel de Michel Venne, ancien journaliste qui avait été reconnu coupable d’agression et d’exploitation sexuelle à l’endroit de Léa Clermont-Dion alors qu’elle avait 17 ans.

Gabriel Béland La Presse

L’affaire n’était qu’une formalité, puisqu’il était déjà prévu que l’appel serait entendu. Mais la Cour a accepté que l’appel puisse se pencher sur des questions de faits et de droit, ce à quoi ne s’est pas opposé le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

« Je ne vous cacherai pas la déception à l’idée que les procédures puissent être prolongées d’une année, car je suis essoufflée », a réagi la documentariste Léa Clermont-Dion sur les réseaux sociaux.

« Cependant, je comprends bien le caractère fondamental du droit de l’accusé à une défense pleine et entière », ajoute-t-elle.

L’affaire sera entendue dans plusieurs mois, peut-être même un an. La défense et la poursuite devront produire un mémoire, puis en débattre devant les juges de la Cour d’appel.

Les avocats de Michel Venne invoquent des erreurs de faits et de droits dans la décision rendue en juin dernier par le juge Stéphane Poulin. Me Lida Sara Nouraie et Me Nicholas St-Jacques faisaient valoir que l’accusé avait été évalué « selon une norme plus rigoureuse » que la plaignante.

Rappelons que la victime accusait M. Venne d’avoir tenté d’insérer sa main dans sa culotte un soir d’août 2008. Elle était stagiaire à l’Institut du Nouveau Monde (INM), alors dirigé par l’accusé qui avait, dans ses mots, « l’âge de [son] père ».

L’accusé avait plaidé le malentendu. Selon sa version, il avait simplement mis la main autour des épaules de la jeune femme. Le juge ne l’a pas cru.

« De façon générale, on retrouve peu d’indices de sincérité dans le témoignage de l’accusé », notait dans sa décision le juge Poulin.

Si le verdict de culpabilité était maintenu, Michel Venne serait passible d’une peine minimale de 45 jours d’emprisonnement.