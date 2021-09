Des coups de feu ont retenti vendredi soir vers 17 h, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal. Aucune personne n’a été blessée.

Coralie Laplante La Presse

Lors de l’arrivée des agents du Service de police de Montréal (SPVM) sur les lieux, aucune victime, ni douille, ou impacts de balles n’ont été trouvés.

« C’est suite au visionnement des caméras de surveillance que les policiers ont approfondi leurs recherches, et ont finalement retrouvé plusieurs douilles au coin [des rues] Jean-Talon et de Bellefeuille, dans une ruelle non loin de la rue de la Villanelle », a déclaré Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur, et une enquête est toujours en cours afin d’éclaircir les circonstances de cet évènement.