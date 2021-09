Un homme a été blessé par balles en milieu d’après-midi, sur le boulevard Lévesque Est à Laval, a appris La Presse. Selon nos informations, la victime est Davide Barberio, considéré par la police comme le patron de la rue (street boss) de la mafia montréalaise.

Daniel Renaud La Presse

L’homme de 42 ans a été transporté dans un hôpital de Montréal où il reposerait hors de danger.

D’après nos renseignements, Barberio se trouvait dans le garage de sa résidence sur le boulevard Lévesque Est, près de la rue du Tangara, lorsqu’il aurait été atteint de plusieurs projectiles de fort calibre dans l’abdomen.

Le crime aurait été commis alors que des membres de sa famille se seraient trouvés à proximité.

On doit s’attendre à ce que l’enquête soit transférée à la Sûreté du Québec puisque tout indique que cette tentative de meurtre est reliée au crime organisé.

Barberio, alias Baldy, est aussi considéré par la police comme faisant partie du groupe des nouveaux décideurs du crime organisé montréalais.

D’après nos sources, il aurait hérité de plusieurs activités et territoires du chef de clan Andrew Scoppa à la suite de l’assassinat de ce dernier en octobre 2019.

L’attentat dont Barberio a été victime doit être considéré comme un évènement important dans les périodes de tensions et d’accalmies qui marquent la mafia et le crime organisé montréalais depuis plusieurs années.

Un arsenal

En 2014, Barberio avait été arrêté dans un important projet d’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) baptisée Clemenza visant les clans de la mafia qui auraient cherché à prendre la relève des Siciliens étrillés à la suite de l’opération Colisée en novembre 2006.

Comme la plupart des accusés, Barberio avait bénéficié d’un arrêt des procédures, mais avait tout de même été condamné à une peine de plus de deux ans pour possession d’arme. Il avait obtenu sa libération en 2017.

Davide Barberio était l’un des principaux accusés du projet Clemenza dans lequel il faisait face à des accusations de gangstérisme, trafic de stupéfiants, incendies criminels, enlèvement et possession d’armes, avant que celles-ci soient toutes retirées.

Le chef de possession d’armes était relié à la découverte d’un arsenal composé notamment de mitraillettes, principalement de type militaire, et d’explosifs dans un entrepôt de la rue Pascal-Gagnon en février 2011.

Dans le passé, Barberio était lié au clan du chef rebelle Giuseppe De Vito, mort empoisonné au cyanure dans sa cellule du pénitencier de Donnacona à l’été 2013.

Avec les décideurs

Le 29 mai dernier, Davide Barberio se trouvait dans un restaurant du nord-est de Montréal en compagnie d’individus influents du crime organisé ; les Hells Angels Martin Robert et Stéphane Plouffe et les mafieux Francesco Del Balso et Marco Pizzi, lorsqu’un autre membre des Hells Angels, Michel Lamontagne a été arrêté pour une affaire de possession d’arme.

Il était aussi en compagnie de certains de ces individus lorsqu’un membre des Hells Angels, Jean-Richard Larivière, a été arrêté pour un non-respect des conditions il y a quelques semaines à Laval.

En novembre 2020, un certain Frantz Louis a été assassiné. Or, dans les mois précédents, Louis avait été arrêté pour des crimes d’extorsion. Il était soupçonné d’avoir fait partie d’un groupe qui avait rempli des contrats pour Davide Barberio.

