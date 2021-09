Karim Bezreh, 19 ans, a été aperçu pour la dernière fois le 16 septembre sur la rue Chomedey, près de la rue Sainte-Catherine, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Il manque à l’appel depuis. Sa famille craint pour sa santé et sa sécurité.

Coralie Laplante La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver le jeune homme.

Il mesure 5 pieds et 7 pouces (175 centimètres), pèse 154 livres (70 kilogrammes), a les yeux bruns et les cheveux bruns. Karim Bezreh parle l'anglais et un peu le français.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à manches longues noires, un pantalon noir, des souliers noirs, et des bas blancs.

Toute personne possédant des informations concernant cette disparition est invitée à communiquer avec le 911, ou avec son poste de quartier.