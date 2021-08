(Saint-Blaise-De-Richelieu) Un conducteur, possiblement en état d’ébriété, a perdu la vie après avoir heurté plus d’une dizaine de véhicules, samedi soir à Saint-Blaise-sur-Richelieu, en Montérégie.

La Presse Canadienne

Les policiers ont été avisés vers 20 h d’une embardée sur la route 223.

« On parle ici d’un conducteur qui circulait en direction nord. Il aurait perdu la maîtrise de son véhicule pour entrer en collision avec plusieurs véhicules qui étaient stationnés en bordure de route et dans une entrée privée. Donc, on parle ici d’une dizaine de véhicules qui ont été endommagés », a indiqué le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’homme a finalement terminé sa course contre un poteau d’Hydro-Québec.

« Les policiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour l’extirper du véhicule et ensuite, il y a eu des manœuvres de réanimation qui ont été entamées », a ajouté le sergent Bibeau.

L’homme était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

La victime est un homme âgé de 34 ans de Saint-Cyprien-de-Napierville.

« Selon toute vraisemblance, l’alcool et la vitesse auraient pu contribuer à cette collision mortelle », a précisé le porte-parole de la SQ.

Personne d’autre n’a été blessé.

L’enquête se poursuit.