(Roxton Pond) Un homme âgé de la cinquantaine a perdu la vie dans un écrasement d’un petit aéronef survenu dimanche matin sur des terres agricoles du chemin Acton, à Roxton Falls, en Montérégie.

La Presse Canadienne

Ce sont des témoins qui ont alerté les services d’urgence vers 8 h 45. La victime se trouvait seule à bord de l’avion ultraléger, a précisé la Sûreté du Québec (SQ). Blessé gravement, l’homme a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs sur les lieux de l’accident. Le BST et la Division des crimes majeurs de la SQ mènent une enquête afin de déterminer les causes et circonstances de l’écrasement.