(Obedjiwan) Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés en renfort samedi pour participer aux recherches afin de trouver un pêcheur porté disparu depuis la veille sur la réserve Obedjiwan, dans l’agglomération de La Tuque.

La Presse Canadienne

Les policiers de la SQ ont été avisés vendredi, vers 12 h 30, que trois personnes se trouvaient sur une embarcation qui a chaviré sur le lac Avaugour.

« Deux d’entre elles auraient réussi à se rendre sur la berge », a indiqué la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’homme dans la quarantaine qui les accompagnait n’a cependant pas été revu.

Des recherches ont été entamées vendredi après-midi et celles-ci se poursuivaient samedi.

« Aujourd’hui, on a patrouilleurs et plongeurs qui poursuivent les recherches sur les berges et sur le plan d’eau », a précisé la porte-parole de la SQ.