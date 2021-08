Geneviève Viau, 26 ans, manque à l’appel depuis ce matin. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande la collaboration de la population pour la retrouver.

Florence Morin-Martel La Presse

Dans un communiqué de presse, les enquêteurs du SPVM ont indiqué avoir « des raisons de croire qu’elle pourrait représenter un danger pour elle-même ou pour autrui ».

La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois ce matin vers 5 h 30 dans le quartier de Rosemont–La Petite-Patrie à son appartement. Hier soir vers 17 h 30, elle s’est présentée dans un centre hospitalier pour recevoir des soins. « Elle a cependant quitté l’hôpital en soirée avant d’être soignée », a précisé le communiqué du SPVM.

Geneviève Viau pèse 66 kg (145,5 lb) et mesure 5’8’’ (173 cm). Elle a la peau blanche, les cheveux blonds et les yeux pers. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau noir et une jaquette d’hôpital.

Le SPVM prie toute personne détenant de l’information concernant cette disparition de communiquer avec le 911.