Une équipe intégrée formée par la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) verra le jour pour lutter contre le trafic d’armes à feu dans le Grand Montréal, a annoncé mercredi la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Coralie Laplante La Presse

Cette annonce survient deux jours après que trois hommes ont été tués lors d’une fusillade, dans le secteur de Rivière-des-Prairies. Deux personnes ont aussi été blessées.

En réaction à cet évènement, il avait été évoqué mardi que la SQ apporterait son aide au SPVM. Cette collaboration se traduira par « une équipe intégrée qui va lutter contre le trafic d’armes à feu et contre la violence liée aux armes à feu, à moyen et à long terme », a dévoilé Mme Guilbeault.

« C’est inquiétant, […] la succession d’évènements violents n’importe où et n’importe quand depuis quelque temps », a affirmé la ministre de la Sécurité publique, en conférence de presse devant l’hôtel de ville de Montréal.

L’équipe ELTA, escouade du SPVM pour lutter contre le trafic d’armes, sera élargie, a précisé le directeur général du SPVM, Sylvain Caron.

L’apport en effectifs de la SQ « nous permettra de retirer un certain nombre de personnes du groupe ELTA, et de les affecter dans les régions nord-est et sud-ouest [de Montréal] en enquête, pour travailler sur les évènements de violence impliquant des armes à feu », a évoqué M. Caron. Ces équipes seront opérationnelles à temps plein.

Plus de détails concernant la nouvelle équipe intégrée seront dévoilés au courant des prochains jours, a assuré Geneviève Guilbault.

Une trentaine de coups de feu ont été tirés lundi soir à Rivière-des-Prairies. Les cinq victimes, Molière Dantes, Jerry Willer Jean-Baptiste, Jean Richard Milius, Alexandre Dunn et Jefferson Sila, étaient connues des policiers. Parmi eux se trouve un membre des Profits Kollectaz et deux membres des Block Boys, des gangs de rue. L’une des personnes tuées était en possession d’une arme à feu chargée.

Un périmètre de sécurité a été érigé jusqu’à mardi soir sur les lieux du crime, situés sur le boulevard Perras à Rivière-des-Praires.

En juillet, 20 évènements impliquant des armes à feu, deux homicides et près d’une dizaine de tentatives de meurtre ont été répertoriés sur le territoire du SPVM, a rapporté La Presse mercredi. Deux fusillades se sont déroulées à Montréal depuis le début du mois d’août.

Plus de détails à venir.

Avec Mayssa Ferah