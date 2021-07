Les autorités demandent l’aide de la population pour retrouver Léa Cornellier, âgée de 17 ans, portée disparue. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Léa Carrier La Presse

L’adolescente a été vue pour la dernière fois le 15 juillet vers 19 h à Joliette, a rapporté la Sûreté du Québec dans un communiqué. Elle pourrait maintenant se retrouver dans la région de Montréal.

Léa Cornellier mesure 1,60 m (5 pi 2 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus, ainsi que deux tatouages de fleurs sur la poitrine et le bras gauche. Elle porte également des lunettes de vue. La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait des pantalons de jeans troués bleu pâle et une camisole avec un cordon noir à l’arrière.

Toute information concernant Léa Cornellier et sa disparition peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.