Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont à la recherche de Daniel Lejeune, 56 ans, disparu depuis le 21 juin. Les policiers craignent pour la santé et la sécurité de l’homme, qui doit recevoir une médication de façon régulière.

Coralie Laplante La Presse

Daniel Lejeune mesure 5 pieds et 8 pouces, et pèse environ 130 livres. Il a la peau blanche, les yeux bruns et les cheveux bruns.

La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait une veste à carreaux rouge et bleue, des jeans noirs, et des souliers noirs.

Toute personne qui possède des informations à son sujet peut composer le 911, ou entrer en contact avec la ligne Info-Crime Montréal au 514 393-1133.