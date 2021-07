Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

La taupe aurait été ciblée par plusieurs tentatives de meurtre

Le tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police et qui a participé à l’enquête sur les assassinats des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, commis en 2016, aurait été la cible d’au moins sept tentatives de meurtre avant de collaborer pour la police, et c’est notamment par crainte pour sa sécurité qu’il aurait offert sa collaboration.