Marie-Josée Viau et Guy Dion sont accusés d’avoir comploté et pris part aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto commis sur leur propriété, à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, le 30 juin 2016. Le procès devant jury se déroule au Centre de services judiciaires Gouin.

Un individu visé dans l’enquête sur les meurtres de Vincenzo et de Giuseppe Falduto a fréquenté la sœur de Marie-Josée Viau, accusée avec son conjoint Guy Dion d’avoir comploté et pris part à l’assassinat des deux frères, à l’été 2016.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce qu’on a notamment pu apprendre lundi matin au procès devant jury du couple Dion-Viau, qui a repris après une semaine de pause. Marie-Josée Viau et Guy Dion sont soupçonnés d’avoir comploté les meurtres commis le 30 juin 2016, de s’être débarrassé des corps en les brûlant à ciel ouvert sur leur propriété de Saint-Jude et d’avoir fait disparaître toute trace du crime.

Les meurtres ont été commis par un tueur à gages de la mafia devenu agent civil d’infiltration pour la police et qui a compromis les accusés en les enregistrant à leur insu avec un dispositif d’enregistrement portatif.

La sœur de l’accusée, Stéphanie Viau, a témoigné et raconté avoir rencontré un homme sorti de prison en 2014. Un interdit de publication nous empêche de dévoiler l’identité de cet homme. On peut toutefois écrire qu’après la disparition des frères Falduto, un enquêteur du SPVM avait rencontré cet homme, qui avait enregistré un téléphone prépayé au nom de l’acteur Brad Pitt, et des policiers de la filature l’avaient ensuite suivi et observé en compagnie de Salvatore Scoppa.

Une Audi rachetée, prêtée et disparue

Stéphanie Viau a dit qu’à sa sortie de prison, cet homme possédait une Audi A4 argent ou grise, au nom d’une tierce personne, mais qu’elle a décidé de l’acheter et de la mettre à son nom, pour solidifier leur relation.

Elle a également raconté qu’à l’été 2016, l’individu l’a amenée à un barbecue durant lequel il lui a présenté Salvatore Scoppa.

Stéphanie Viau a également décrit qu’un jour, l’homme l’a appelée et lui a demandé d’amener ses enfants chez sa sœur Marie-Josée, de passer lui chercher des vêtements, et de lui apporter dans un restaurant.

Elle a aussi dit que les accusés Marie-Josée Viau et Guy Dion ont accepté de prêter 10 000 $ à l’homme, que le couple a versé l’argent dans le compte de Stéphanie qui l’a ensuite transféré dans le compte de l’individu.

Stéphanie Viau a également expliqué qu’un jour, l’homme identifié comme Brad Pitt lui a dit qu’il avait prêté l’Audi A4 à une personne qui ne l’a jamais rapportée, qu’elle devait appeler la police et la déclarer volée, ce qu’elle a fait.

« Je ne réponds pas, c’est un piège »

Le procureur de la Poursuite, Me Pascal Lescarbeau, a ensuite confronté la témoin avec une déclaration écrite qu’elle a rédigée le 16 octobre 2019, jour de l’arrestation de sa sœur Marie-Josée et de son beau-frère, Guy Dion.

La femme avait alors raconté aux enquêteurs avoir vu brûler un casque de moto dans un baril se trouvant chez sa sœur et Guy Dion, à Saint-Jude.

Questionnée sur cette déclaration, Stéphanie Viau a dit ne plus se souvenir de cette scène, mais qu’elle assumait ce qu’elle avait dit puisque c’était écrit.

« Est-ce que ce que vous avez écrit ce jour-là c’est la vérité ? », lui a alors demandé Me Lescarbeau.

« Ça, c’est un piège ! Je ne veux pas entrer dans ce piège-là. Je ne réponds pas à votre question. J’assume ce que j’ai dit ce jour-là ».

« Je ne voulais pas venir ici, je trouve ça ultra malsain de devoir témoigner au procès de ma sœur ! C’est quoi votre objectif ? De me rendre de plus en plus mal ? Je serai de plus en plus mal », a répondu Stéphanie Viau, avant de fondre en larmes.

Le procès reprend lundi après-midi.

